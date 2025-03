Quotidiano.net - Sovraindebitamento, l’identikit dell’italiano a rischio: uomo, sposato e cinquantenne

Roma, 15 marzo 2025 –, residente al Nord, con un debito medio di 28mila euro. È– proposto da Finsight, l’osservatorio sull’indebitamento di Go Bravo, fintech che opera nell’ambito della gestione e liquidazione dei debiti privati –sovra-indebitamento, un fenomeno con cui fanno i conti in tanti nel nostro Paese. E, anzi, in un momento storico in cui, secondo il Rapporto Italia 2024 dell’Eurispes, più della metà degli italiani fa fatica ad arrivare a fine mese (57,4%), il fenomeno delsta diventando sempre più attuale. L’analisi, basata su un ampio campione di oltre 8.000 italiani che hanno incontrato difficoltà nel ripagare i propri debiti (prestiti personali, carta di credito, fido), vede una netta prevalenza maschile, con il prestito personale che si conferma la forma di debito più diffusa.