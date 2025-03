Iltempo.it - Sottocorona: "Situazione critica". Weekend di passione, ecco dove

C'è grande attenzione sulle previsioni meteo di sabato 15 marzo dopo la sferzata di maltempo che ha colpito la Toscana e non solo. A fare il punto sul tempo è il meteorologo di La7, Paolo: "Ancoraal nord", spiega l'esperto. Le mappe indicano in molte zone del Settentrione precipitazioni "molto abbondanti", meno intense sulle zone di nord-ovest, poi sulle coste dell'Alto Adriatico. "Più deboli le piogge che interessano il centro e poi soprattutto le zone interne, il versante tirrenico, ma oggi avremo anche qualche pioggia sul versante adriatico", spiega. Al sud schiarite e poche nuvole, senza pioggia. Domenica 16 marzo "c'è l'attenuazione dei fenomeni", annuncia il meteorologo. Restano delle piogge, su Liguria di Levante, Alta Toscana poi su tutta la fascia alpina e prealpina, Ma "le zone dell'Emilia Romagna, in gran parte, e la zona dell'Appennino hanno sicuramente un'attenuazione dei fenomeni", afferma l'esperto su La7.