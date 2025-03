Formiche.net - Sostenibilità, perché servono le aziende per generare un impatto positivo

Viviamo in un paradigma globale in cui si intrecciano sfide senza precedenti. Da quelle ambientali, come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, e l’esaurimento delle risorse naturali, a quelle sociali, come diseguaglianze, ingiustizie ed inequità, stiamo affrontando un momento “prometeico”, in cui la logica sequenziale è sostituita da una logica esponenziale, ben più accelerata, i cui tempi sono dettati dalle rivoluzioni tecnologiche e di intelligenza artificiale, che rendono sempre più urgente trovare soluzioni concrete con rapidità.Le, storicamente traghettatrici di cambiamento – pensiamo solo alla rivoluzione industriale – sono oggi nuovamente chiamate a svolgere un ruolo guida, in questo caso nella costruzione di un futuro sostenibile, basato su un concetto di progresso che pone al centro la salvaguardia ambientale ma anche l’equità, l’inclusione e la dignità umana.