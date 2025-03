Ilgiorno.it - Sos disturbi dell’alimentazione. Ecco dove chiedere aiuto e consigli

Leggi su Ilgiorno.it

Oggi è la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata alla sensibilizzazione suidella nutrizione e, patologie che alterano profondamente la qualità della vita dei giovani pazienti e delle loro famiglie e possono provocare conseguenze fisiche anche gravissime. A Busto Arsizio l’amministrazione comunale promuove un punto di riferimento per le persone affette dadel comportamento alimentare (Dca) e per le loro famiglie. Si tratta di uno sportello informativo, allestito nell’immobile comunale di via Tito Speri 15, nato con l’obiettivo di offrire sostegno emotivo e psicologico a chi affronta la difficile sfida, spesso in solitudine, deidel comportamento alimentare (domani l’inaugurazione). Il servizio, gestito dall’ Associazione Ananke Family, è completamente gratuito, ha spiegato l’assessore all’Inclusione Paola Reguzzoni: "È una necessità visto che dal periodo del Covid in poi si è verificata un’esplosione di casi, con l’abbassamento dell’età media di insorgenza dei sintomi.