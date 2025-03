Oasport.it - Sorteggio ATP Miami 2025: orario, programma, teste di serie, italiani in tabellone

Ildeldel Masters 1000 diavrà luogo lunedì 17 gennaio alle ore 18.00 italiane. Verranno delineati i vari accoppiamenti del torneo ATP che si disputerà sul cemento statunitense dal 19 al 30 marzo, dove non ci sarà però il detentore del trofeo: Jannik Sinner sta infatti scontando una squalifica di tre mesi e tornerà in azione soltanto agli Internazionali d’Italia che scatteranno il 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.Saranno presenti tutti gli altri big del circuito mondiale come il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz (rispettivamente numero 2 e numero 3 del mondo), il serbo Novak Djokovic, lo statunitense Taylor Fritz, il russo Daniil Medvedev, il norvegese Casper Ruud, l’australiano Alex de Minaur. Il montepremi della manifestazione è davvero molto ricco, visto che il vincitore guadagnerà 1,12 milioni di dollari e il finalista perdente si consolerà con 597.