Sorpreso a spacciare eroina | denunciato dalla Polizia Locale

Ferrara, 15 marzo 2025 – Una nuova operazione contro lo spaccio di droga. Un trentenne nigeriano, già condannato per appartenenza all'organizzazione criminale Vikings, è statodagli agenti dellaTerre Estensi. L'episodio risale alla settimana scorsa, quando il personale del comando, a seguito di diverse segnalazioni pervenute dai residenti, ha posto sotto osservazione l'uomo. Il pedinamento e il sequestro della droga Il soggetto è stato seguito mentre percorreva via Modena a bordo di un monopattino. Giunto sul ponte di legno all'altezza di via Luigi Gulinelli, l'uomo si è fermato per incontrare un trentatreenne ferrarese con cui, presumibilmente, aveva appuntamento. Il nigeriano ha ceduto all'acquirente una dose diin cambio di denaro.