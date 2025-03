Bubinoblog - “SONO STATO COLTO DI SORPRESA”: SIGNORINI ROMPE IL SILENZIO DOPO IL TAPIRO DI STRISCIA

Alfonsofa chiarezzale parole pronunciate durante la consegna deld’Oro dila Notizia che hanno creato scalpore tra i fan del Grande Fratello e soprattutto i piani alti Mediaset.Ci tengo a precisare alcune cose che ho detto ala Notizia.die ,riascoltandomi, desidero chiarire meglio il mio pensiero. Il Grande Fratello è un gioco.Un gioco con delle regole, sia all’interno della casa che nel televoto. Regole che Endemol Shine Italy che produce il programma, sottopone a rigorosi controlli.Io firmo il programma come autore, e al di là delle mie opinioni personali, posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento non ha fatto nulla che giustifichi una eliminazione.