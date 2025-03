Fanpage.it - Sondaggi politici, FdI crolla e ora le opposizioni sono quasi alla pari con il centrodestra

Leggi su Fanpage.it

Nella nuova Supermedia dei, Fratelli d'Italia perde più di mezzo punto e scende sotto il 30%. Per Pd e M5s c'è un leggero calo, mentre crescono Azione e +Europa. Ilha ancora più consensi delle, ma solo per pochi decimi. Ecco i risultati partito per partito.