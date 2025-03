Sondaggi gli italiani pro-Ucraina scendono al 32% | Trump arrogante con Zelensky

Leggi su Open.online

Glial terzo anno di guerra sono emotivamente stanchi della guerra trae Russia. E i sostenitori di Kiev sono crollati al 32%. Mentre il piano di riarmo europeo non piace. Sono i risultati di uno di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. La maggioranza assoluta (57%) degli elettorinon sostiene né l’uno né l’altro dei Paesi belligeranti. Un terzo circa parteggia per l’, l’11% invece per la Russia. Ma il sostegno aera il 57% all’inizio della guerra. Quello alla Russia non cambia, mentre l’equidistanza va dal 38% del 2022 al 57% di oggi.Le opinioni sulla guerraNaturalmente le opinioni si diversificano in base all’orientamento di voto. Gli elettori del Pd sono in assoluto i più filo-ucraini (59%), seguiti da chi vota Forza Italia (48%) e Fratelli d’Italia (41%), oltre alle altre liste (46%), liste in cui c’è una buona presenza di centristi e di sinistra.