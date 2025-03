Internews24.com - Sommer sull’addio alla Svizzera: «Contento della mia decisione. Ora tutte le mie energie sono per l’Inter»

di Redazione, il portiere deltorna a parlare del suo addionazionale: le sue dichiarazioniYannè tornato a parlaresuadi lasciare la Nazionale, scelta che il portiere nerazzurro ha preso nei mesi passati. Intervistato dal quotidiano elvetico Blick!, il portiere delha dichiarato di non avere rimpianti per il suo addio, anche se cimolti tifosi che desidererebbero vederlo nuovamente in campo con la maglia dei rossocrociati. Di seguito, le sue parole.LE PAROLE DI YANN– «moltomiamia situazione attuale. Naturalmente, queste voci mi rendono anche felice perché dimostrano che ho fatto un buon lavoro negli ultimi dieci anni. Se qualcuno annuncia il suo ritiro e continua a giocare ai massimi livelli, è chiaro che rimarrà una questione.