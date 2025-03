Internews24.com - Sommer rivela: «Vincere Scudetto e Champions? Il sogno per ogni calciatore! Sul futuro dico…»

di Redazione: «? Ilper! Suldico.» Le parole del portiere dell’InterSono uscite altre dichiarazioni del portiere dell’Inter, Yann, dalla sua intervista rilasciata a Blick. Ecco le sue parole:INZAGHI «Durante le partite è presente con una passione incredibile. Vive con la squadra, sa tutto della tua esperienza da giocatore, non molla mai e a volte vorrebbe giocare lui stesso. Non so se sia mai rimasto nella sua area. È presente e rumoroso nello stadio. Nella sua routine di allenamento quotidiana è molto rilassato, calmo e meticoloso»«Sembra davvero una buona idea.laLeague è un grandeper, ma anche una grande sfidaHAI ANCORA QUALCOSA IN SOSPESO COL BAYERN?- «Onestamente? Molti lo dicono, ma è esattamente il contrario.