Ilgiorno.it - "Solo un spot propagandistico a scopo elettorale"

Leggi su Ilgiorno.it

Sul Caivano-bis, l’opposizione protesta: denuncia di essere stata "avvisatatramite i social, coinvolta tardivamente e in maniera isolata". La discussione in consiglio comunale, secondo le forze di minoranza, è stata rinviata per mesi ed è avvenutadopo la richiesta di un consiglio straordinario. Il centrosinistra cittadino critica il Decreto emergenza, definendolo un meroed. "Denunciamo il fallimento delle politiche di centrodestra sia per quanto riguarda la sicurezza che per quanto concerne le politiche d’integrazione sociale. Denunciamo la svendita dei luoghi di promozione sociale e l’azzeramento delle politiche d’integrazione. Sperando che il commissario sia piú saggio e che il decreto non si trasformi nell’ennesimo sperpero di denari pubblici – spiega Oscar Bersi segretario del Pd –.