"Solo due ore", Donner fa anche meglio di "Arma letale"

DUE ORE Rai Movie ore 19.25. Con Bruce Willis, Mos Def e David Morse. Regia di Richard. Produzione Usa 2006. Durata: 1 ora e 45 minuti LA TRAMA Bruce Willis qui non fa il poliziotto spaccatutto, ma per una volta lo sbirro scalcagnato, con problemi di alcool vicino alla pensione. Al distretto di polizia lo considerano ormai uno scarto e come tale gli affidano un incarico da poco. Scortare un piccolo delinquente fino al tribunale distante pochi isolati. Willis scorta, ma per strada avverte strani incidenti di percorso. Sembra che qualcuno non voglia farli arrivare in tribunale. E a poco a poco scopre perchè. Lo scortato sa troppe cose sulla corruzione degli sbirri del distretto. . Costoro vogliono eliminarlo. E allora Willis si dà una mossa.E ritorna il coriaceo di sempre. PERCHÈ VEDERLO Perché, autore della saga di "" qui fa