Soliera: confermato il bonus da 250 euro per l'installazione di impianti Gpl e metano

Il Comune rinnova anche per il 2025 il contributo di 250destinato ai cittadini che installano un impianto a Gpl osu un’autovettura alimentata a benzina. L’iniziativa punta a incentivare l’uso di carburanti meno inquinanti, contribuendo alla riduzione delle emissioni sul territorio.Modalità di richiesta e scadenzaIl contributo può essere richiesto dal proprietario del veicolo una volta collaudato l’impianto. L’incentivo sarà erogato fino a esaurimento fondi e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2025.Per maggiori informazioni e per accedere alla modulistica necessaria, è disponibile il link dedicato sul sito del Comune QUIL'articoloilda 250perdiGpl eproviene da Il Campo.