So perché ma non posso aggiungere altro | delusione-Ferrari le parole da incubo di Leclerc

Subito una doccia ghiacciata per la. Certo, a Maranello sapevano che la pole position a Melbourne sarebbe stata fuori portata in condizioni normali. Ma il settimo e l'ottavo posto in griglia al primo Gp della stagione è unaenorme, Charlesdavanti a Lewis Hamilton. Le rosse staccatissime dalle McLaren, dunque dietro anche a Max Verstappen su Red Bull e George Russell su Mercedes. Ma dietro anche a Tsunoda e Albon. Insomma, enorme. Un risultato, all'alba, ben al di sotto delle aspettative, anche se dai commenti dei protagonisti emerge un invito alla calma. Il disappunto c'è, ma anche la convinzione di poter ribaltare la situazione in gara. Osservando il volto di Charles, il suo stato d'animo appare chiaro anche senza bisogno di: no, non è certo soddisfatto.