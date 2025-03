Snowboard CdM | Bormolini terzo a Winterberg Caffont 4ª al femminile

Leggi su Sportface.it

Maurizionell’ultimo slalom parallelo della stagione di Coppa del Mondo 2024/2025. A(Germania), l’azzurro vince il derby nella Small Final con Roland Fischnaller, approfittando dell’uscita del connazionale a metà discesa. Siache Fischnaller sono usciti in semifinale per mano di un austriaco. Il primo ko con Arvid Auner (+0?14), mentre il secondo con Matthaeus Pink (+00?). Nella Big Final Auner esce e Pink si prende la tappa tedesca. Persi tratta del 18esimo podio individuale in Coppa del Mondo, l’ottavo di un inverno che l’ha visto vincere in tre occasioni e raccogliere due secondi e tre terzi posti. Sei gli azzurri qualificati per il tabellone principale, con Aaron March e Gabriel Messner out nei quarti, rispettivamente per mano di Fischnaller e Auner.