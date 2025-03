Oasport.it - Snowboard alpino, Elisa Caffont quarta nel PSL di Winterberg

Leggi su Oasport.it

Ha preso il via l’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di: a, in Germania, nell’ultima gara individuale dell’annata agonistica,si è classificatanello slalom parallelo femminile vinto da. In una serie di derby italiani, è uscita ai quarti Lucia Dalmasso, mentre si sono fermate agli ottaviFava e Jasmin Coratti.Sfruttando il tabellone che ha proposto tutte le quattro azzurre che avevano superato le qualificazioni del mattino nello stesso spicchio, si è spinta in semifinale, la quale dapprima ha superato negli ottaviFava di 0?92, e poi ha superato nei quarti Lucia Dalmasso (che nel primo turno aveva vinto contro Jasmin Coratti per 0?01) di 0?25.Nel penultimo atto l’azzurra ha ceduto il passo alla tedesca Ramona Theresia Hofmeister, prima nelle qualificazioni del mattino, che si è imposta per 0?13.