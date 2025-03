Lanazione.it - Smottamenti sulle strade: provinciali chiuse

La Valdelsa continua a incrociare le dita: dopo l’allerta rossa di ieri il peggio dovrebbe essere passato, ma l’attenzione resta altissima e tutte le amministrazioni comunali hanno optato anche per oggi per la chiusura di impianti sportivi, sottopassi, scuole ed edifici pubblici, attivando il Centro operativo comunale sin dalle prime ore dell’emergenza. A Castelfiorentino, in termini di viabilità, permane un’unica criticità per allagamento del resede stradale in via Tassinari (che è stata chiusa dall’intersezione con via Niccoli, fino alla rotatoria 429 bis). La sindaca Francesca Giannì ha disposto anche la chiusura di cimiteri e musei anche per la giornata odierna, oltre all’annullamento degli eventi pubblici e del mercato settimanale. Lo stesso ha fatto il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli: sul territorio certaldese il maltempo ha causato uno smottamento nella frazione di Fiano, che non ha tuttavia portato a modifiche alla circolazione.