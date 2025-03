Ilfattoquotidiano.it - “Smentisco di avere la sindrome di Klinefelter, ho questa voce come uno ha il naso grosso. Per Mediaset mi auguro che Pier Silvio e Marina Berlusconi non entrino in politica”: parla Mario Giordano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è considerato uno dei volti di punta dei talk “sovranisti” e “populisti” di Rete 4. L’ultimo libro del conduttore di “Fuori dal Coro” è dedicato agli eredi delle grandi famiglie italiane “Dynasty. Dagli Agnelli ai Del Vecchio, dai Benetton ai De Benedetti: il crollo delle dinastie dei potenti“. Eccezione la famiglia, non per piaggeria assicura il giornalista: “È un dato oggettivo. Gli eredi van d’accordo, mentre, tra i grandi condottieri, è stato quello forse più criticato dal punto di vista per il suo carattere, con il suo modo di fare, la sua vita. Però è vero che nel passaggio generazionale non ci sono stati scandali né difficoltà“, ha spiegato al settimanale “Gente“.E sull’impegno intanto chiacchierato e sempre smentito diha le idee molto chiare: “Spero che nessuno dei due entri in