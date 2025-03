Zonawrestling.net - SmackDown 14.03.2024 La prima volta di Barcellona

Benvenuti all’analisi di, svoltosi questa settimana dalla Olimpic Arena di. Una serata storica per la WWE che per laporta il suo show blu in Spagna, con un grande main event valido per i titoli di coppia.Lo show si apre con LA Knight che fa il suo ingresso tra i cori della folla che intona “Olé”. Il campione degli Stati Uniti dice che stanno facendo la storia con il primoe che il pubblico è troppo silenzioso, nonostante sia in realtà molto rumoroso. Knight afferma che può essere il campione degli Stati Uniti ma è worldwide. Jimmy Uso interrompe dicendo di essere disperato perché non ha una strada per WrestleMania e vuole sfidarlo per il titolo. Arrivano poi Solo Sikoa, Jacob Fatu e Tama Tonga, con Solo che dice che se qualcuno merita una chance quella è Fatu e chiama Jimmy “il fallimento della famiglia”.