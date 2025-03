.com - Sleepmaxxing: trend virale o soluzione scientifica per dormire meglio?

Leggi su .com

Se sei su TikTok, avrai visto influencer promuovere lo: tecniche perpiù a lungo e, con benefici dall’umore alla salute cardiovascolare. Ma questa tendenzaè supportata dalla scienza o è solo marketing? In questo articolo, esploriamo cosa funziona davvero, cosa è una bufala e come evitare l’ossessione per il sonno “perfetto”.Sonno polifasico: benefici, rischi e implicazioni per la salute: alla ricerca del sonno perfetto, cosa dice la scienza?Cos’è lo?Loè il termine con cui si definisce la ricerca del sonno perfetto e per farlo propone strategie come:Tapparsi la bocca durante il sonnoNiente caffeina e kiwi prima diUtilizzo di coperte pesanti e melatoninaAmbiente buio, freddo e senza impostare la svegliaSebbene alcune raccomandazioni (come ridurre la luce serale o evitare alcol) siano condivise dagli esperti, altre mancano di fondamento.