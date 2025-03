Skicross Coppa del Mondo Craigleith | Galli sfiora il podio problemi fisici per Deromedis

Leggi su Sportface.it

, in Canada, va in scena la seconda e ultima giornata di gare delladeldi. Jole, ieri sul terzo gradino,ilanche nella prova odierna, dovendosi però accontentare della quarta piazza in quella che è stata la sua quinta finale consecutiva. La vittoria va alla svizzera Fanny Smith, seguita dalle due canadesi Courtney Hoffos e Abby McEwen. Per l’elvetica si tratta della terza vittoria stagionale e il successo odierno la porta in testa alla classifica generale a quota 916, davanti alla canadese India Sherret con 869. Terza posizione generale per, che sale a 781 punti e supera Daniela Maier e Marielle Thompson.LA GARA MASCHILENel maschile, il primo posto è di Florian Wilmsmann. Il tedesco è seguito dal beniamino di casa Reece Howden, mentre chiude ilun altro canadese, Kevin Drury.