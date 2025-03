Sololaroma.it - Siviglia-Athletic Bilbao, il pronostico de LaLiga: dalla combo tempi alla chance mix

Leggi su Sololaroma.it

Sarà un weekend decisamente importante quello della ventottesima giornata de, che culminerà con lo scontro diretto tra Atletico Madrid e Barcellona, che sarà importante nella corsa al titolo dopo la sofferta vittoria del Real Madrid sul campo del Villarreal. Altra sfida interessante in programma domani, domenica 16 marzo, sarà quella che vedrà contrapposte, con fischio d’inizio alle ore 16.15 al Ramon Sanchez Pizjuan.Padroni di casa che sperano ancora di poter conquistare un posto in una delle prossime competizioni europee, ma che per farlo avranno bisogno di un risultato positivo contro i baschi. Ilarriverà a questo appuntamento in buona fiducia visti i quattro risultati utili consecutivi – due vittorie e altrettanti pareggi – maturati dopo la pesane sconfitta con il Barcellona.