Ilfattoquotidiano.it - Siria, la nuova Costituzione di Al-Sharaa: legge islamica al centro, ma anche diritti per le donne. I timori di Onu e minoranze

Laha unatemporanea, firmata dal presidente ad interim della, Ahmad Al-, che prevede una fase di transizione di cinque anni. LaCarta manterrà alcune disposizioni della precedente, tra cui la stipula che il capo dello Stato deve essere un musulmano e che laè la principale fonte di giurisprudenza, ma allo stesso tempo prevede“la libertà di opinione, espressione, informazione, pubblicazione e stampa”, oltre al diritto delledi lavorare e ricevere un’istruzione. Garanzie che comunque non rassicurano rispetto a un’impostazione islamista e autoritaria della: per quanto il nuovo testo attinga alla Carta precedente, non c’è alcuna traccia della parola “democrazia” e di fatto il testo conferisce poteri assoluti al presidente ad interim.