Quotidiano.net - SIOT: flessibilità e rapidità nel mercato del greggio superano le sanzioni

"Ildelè forse quello più globale che esista, di unae di unarare, per cui gli operatori di questoin presenza di, di difficoltà, sono molto preparati nel modificare le rotte di approvvigionamento". Ne discende che, "anche in caso di dazi importanti, cosa estremamente improbabile, l'impatto sarebbe insignificante sulle attività dellaperché quasi tutte le nostre forniture e i nostri approvvigionamenti, ben oltre il 90 per cento, sono da paesi europei". Lo ha detto all'ANSA Alessio Lilli, Presidente die General Manager del Gruppo TAL, Società Italiana Oleodotto Transalpino che gestisce la parte italiana degli oltre 750 chilometri dell'infrastruttura energetica. Proprio questaha consentito alla- che da Trieste rifornisce diprincipalmente Austria, Baviera e Cechia - di passare pressoché indenne attraverso le recenti difficoltà causate dagli incerti fenomeni geopolitici.