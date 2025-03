Sicurezza di viale Europa e taglio degli alberi, l'assessore all'ambiente replica alle polemiche

Leggi su Ilfaroonline.it

del Comune di Terracina, Maurizio Casabona, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in rispostacritiche riguardanti ladel tratto stradale die il. La dichiarazione arriva in seguito a un dibattito pubblico che ha visto coinvolti il capogruppo Di Tommaso e il capogruppo diVerde, Gabriele Subiaco.ha sottolineato che la giunta comunale ha già deliberato misure specifiche per affrontare la situazione, inclusi ila rischio e la ripiantumazione di nuove specie arboree più idonee. Casabona ha ribadito che ladiè una priorità per l’amministrazione e che le azioni necessarie saranno portate avanti con responsabilità.ha criticato le accuse di strumentalizzazione politica, sottolineando che la giunta ha già adottato misure concrete per garantire ladel tratto stradale.