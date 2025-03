Lanazione.it - "Si sono persi già tre anni per investire"

Il destino delle società di trasporto pubblico di Genova e La Spezianelle mani del ministero dell’Ambiente. Al momento della sottoscrizione dell’accordo di programma tra Regione Liguria e i Comuni di Genova e La Spezia per l’assegnazione delle risorse stanziate dal Governo Draghi per il miglioramento della qualità dell’aria delle due città, avevamo proposto che parte di quelle somme fossero destinate, da subito, al potenziamento del trasporto pubblico utilizzando tutte le opportunità fornite dal Ministero: acquisto di abbonamenti, gratuità nelle ore di morbida e integrazione trasporto privato e pubblico. Le due amministrazioni locali, con il sostegno regionale, hanno previsto esclusivamente il finanziamento della rottamazione delle vecchie automobili, misura che si è rivelata un vero fallimento in quanto un terzo di quelle sommerimaste inutilizzate.