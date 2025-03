Thesocialpost.it - Si schianta contro un albero e l’auto prende fuoco: muore tra le fiamme

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella notte lungo la via Litoranea, alle porte di Latina, dove un’auto è uscita di strada e ha presodopo essersitaun. Per il conducente, rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo, non c’è stato nulla da fare.Secondo le prime ricostruzioni, la Mini Cooper viaggiava a velocità sostenuta quando, per cause ancora da accertare, il conducente ha perso illlo del veicolo, finendo fuori carreggiata. L’impatto violentissimo con unha provocato l’incendio del, che è stata completamente avvolta dallein pochi istanti.Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del, che hanno domato le, e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della persona al volante, non ancora identificata.