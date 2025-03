Iodonna.it - Si parte da Luxor verso Assuan, e tra un placido rollare lungo le rive del Nilo si scoprono alcuni tra i monumenti egizi più belli e suggestivi

Leggi su Iodonna.it

La crociera sulemana un fascino antico e senza tempo. Grazie ad Agatha Christie, che con il suo romanzo Assassinio sul– trasformato negli anni in due grandissimi film di successo – ha sedimentato nella cultura popolare l’allure elegante ed esclusiva di questo viaggio. Ma soprattutto per via della bellezza mozzafiato della Storia e del paesaggio naturale di questa porzione d’Egitto. La Sposa del, l’anteprima X Leggi anche › Torna “Assassinio sul”: tra assassini e sospettati ecco chi interpreta chi nel film tratto da Agatha Christie Crociera sul, sulle orme dei faraoniUn viaggio completo tra le bellezze di questo paese non può prescindere da una sosta al Cairo, ma chi a corto di giorni extra volesse un assaggio concentrato della storia degli antichi faraoni può optare solo per la crociera daad(o ritorno), con voli diretti dall’Italia tutto l’anno.