Ilgiorno.it - Si chiamava Fiorella Fioretti la donna di 93 anni morta schiacciata nel montacarichi del garage di via Santa Sofia a Milano

, 15 marzo 2025 – Sied era originaria di Roma ladi 93ieri sera, venerdì 14 marzo, al piano terra delmultipiano sotterraneo di via8 a. Aveva appena festeggiato il compleanno due giorni prima. Ancora attiva e in grado di guidare l’auto, viveva nella zona di Porta Romana non lontano dall’autorimessa, attigua a un hotel, dove abitualmente, da, parcheggiava la sua Suzuki Ignis. Pur essendoci un’inchiesta della Procura dituttora in corso per appurare in ogni aspetto le cause del decesso, anche attraverso le immagini della videosorveglianza appare acclarato che l’anziana sia rimasta vittima di una tragica fatalità: pur abituata a portare e a prendere l’auto dal parcheggio, sabato sera un quarto d’ora prima delle 9, dopo aver lasciato come d’abitudine l’auto sul– un ascensore-elevatore attraverso il quale il veicolo viene portato al piano in cui si trova il box –lastava per uscirne.