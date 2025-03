Sì all’Inter svolta per Nico Paz | mossa nerazzurra

Leggi su Sportface.it

Paz: c’è il sì, arriva laper la trattativa che può portare il talento del Como in nerazzurro.dei meneghiniUno dei giocatori che più si è messo in luce nel campionato 2024/25 è sicuramentePaz. La giovane promessa, scuola Real Madrid, ha confermato nel Como di Fabregas quanto si diceva di buono su di lui. E ora è finito nel mirino di diversi top club europei. Tra tutte c’è sicuramente l’Inter, principale candidata ad accaparrarsi le prestazioni dello spagnolo, naturalizzato argentino.I nerazzurri lo seguono con interesse e sono attualmente in pole, se non altro per la solida amicizia che da sempre lega Javier Zanetti e Pablo Paz, padre del centrocampista. L’attuale vicepresidente dell’Inter è stato avvistato prima sugli spalti del “Sinigaglia” per Como-Venezia, dove ha seguito da vicino il classe 2004.