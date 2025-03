Oasport.it - Short track, Arianna Fontana ai piedi del podio nei 1000 metri ai Mondiali. Staffetta mista in finale

Andata in archivio la seconda giornata dei2025 di. Sull’anello di ghiaccio di Pechino (Cina) si sperava che la Nazionale italiana riuscisse a conquistare dei podi, ma da questo punto di vista l’obiettivo non è stato centrato.Il miglior piazzamento in chiave italica è stato quello di. La campionessa valtellinese, inA neifemminili, ha cercato di giocarsi le sue carte, ma ha avuto un chiaro calo negli ultimi due giri e così il risultatoè stato la “medaglia di legno” (quarta in 1:29.107). L’oro è andato alla belga Hanne Desmet (1:28.641) a precedere la canadese Courtney Sarault (1:28.929) e l’olandese Xandra Velzeboer (1:28.991). Presenti nellaB Elisa Confortola e Gloria Ioriatti, con la prima a imporsi in 1:31.000 e l’altra a giungere terza in 1:31.