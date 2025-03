Romatoday.it - Sgombero con sorpresa: oltre 800 dosi di hashish in un immobile occupato

Un blitz per liberare tre immobili occupati che si trasforma in un'operazione anti spaccio, con800dirinvenute e un giovane di 25 anni arrestato. Siamo a Tor Bella Monaca, teatro di unoprogrammato di tre dei tanti immobili occupati in via dell'Archeologia. Mercoledì.