Sfondano la porta e occupano una camera dell’hotel chiuso

Rimini, 15 marzo 2025 – Avevanoto nella stanza cibo, vestiti ed altri effetti personali. Si erano sistemati lì dentro, come fossero degli ospiti. Ma quando il proprietario dell’albergo, attualmenteper ristrutturazione, si è accorto che una delle porte d’ingresso era stata danneggiata, ha subito intuito che all’interno ci fosse qualcuno e ha dato l’allarme. I suoi sospetti erano fondati: quando una volante della polizia è arrivata sul posto, ha trovato un uomo e una donna mentre dormivano in unaal secondo piano. L’episodio è avvenuto qualche giorno in un hotel di Miramare,per lavori di ristrutturazione. Non c’è voluto molto agli agenti per trovare gli inquilini abusivi. Durante il controllo hanno trovato ladanneggiata, vetri infranti a terra e segni di bivacco all’interno della struttura.