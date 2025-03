Ilrestodelcarlino.it - Serramazzoni e Saumur: scambio culinario e culturale tra scuole alberghiere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una cena italo-francese ha concluso il progetto di mobilità internazionale che ha portato alla Scuola Alberghiera Ial didodici allievi del Cci Formation Maine et Loire, il centro di formazione professionale che ha un campus alberghiero e per la ristorazione a, cittadina gemellata con Formigine. Per una settimana i ragazzi francesi hanno scambiato esperienze, metodi didattici e prassi lavorative con gli allievi Ial, visitato Modena e dintorni, conosciuto i prodotti tipici modenesi (dall’Aceto Balsamico Tradizionale al Parmigiano Reggiano, dal Lambrusco ai salumi). Dal 23 febbraio all’8 marzo si erano recati adiciannove allievi della Scuola Alberghiera diche stanno frequentando l’anno di specializzazione in cucina e sala. Ora sono a Perpignan sedici allievi di pasticceria, mentre dal 23 marzo al 5 aprile 18 allievi di cucina e sala si recheranno nella francese Aquitania.