Serra in piazza | tantidiversiinsieme

16.22 In unadel Popolo tanto gremita che sono stati chiusi gli accessi, sale sul palco Micheleche ha lanciato la mobilitazione di oggi per l'Europa. "Diamoci una mossa-dice-o l'unica bandiera da sventolare resterà la carta di credito. Tutti vogliamo la pace ma non può esserci pace senza libertà. Nessuno è libero sotto le bombe e con un fucile puntato addosso. La guerra è il contrario della pace ma anche della libertà". "Siamo in tanti perché siamo un popolo. E siamo diversi ma insieme".