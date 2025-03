.com - Serie D / Recchi: “lavoriamo per garantire un futuro, progetti e strutture inclusi”

Malumori in casa SSC Ancona. La Curva Nord si espone con un comunicato in cui chiede chiarezza, e sopratutto fatti, ad una società nata da poco ma che ha ancora davanti un percorso tutto in salita perunalla prima squadra del capoluogo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, le maglie donate da una figura societaria a delle entità politiche. “Fuori la politica dalla nostra Ancona. Chi ha sbagliato, paghi”. Tuona Curva Nord. Il Presidenterisponde punto per punto. Dal caso delle maglie alla questione impianti ed altroANCONA, 15 marzo 2025 – Niente partite per una settimana.Un turno di sosta per il campionato diD in occasione della Viareggio Cup ma non manca certo il da farsi in casa SSC Ancona.La squadra si avvia al rush finale di questa stagione con davanti sette gare da disputare.