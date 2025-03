Sport.quotidiano.net - Serie B, 30esima giornata: il Sassuolo passa sul Cittadella, 0-0 tra Cesena e Spezia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 15 marzo 2025 – Ilritrova il successo dopo il pari della scorsacontro il Bari e continua la marcia verso il titolo: in questo momento, Grosso e i suoi si trovano a +12 sul Pisa secondo, ma i nerazzurri dovranno giocare domani contro il Mantova. Occasione sprecata per lo, che fallisce l'aggancio alla seconda posizione e torna dacon un solo punto conquistato e tanti rimpianti. Nell'anticipo, la Cremonese supera il Palermo al Barbera e si tiene stretto il quarto posto. Bene Frosinone e Juve Stabia, che vincono rispettivamente contro Brescia e Modena, entrambe con il risultato di 2-1. 0-0 anche tra Bari e Salernitana. La Cremonese in rimonta Buona prova della squadra di Stroppa, che esce col bottino pieno dal Barbera dopo un inizio tutt'altro che semplice e mantiene salda la stretta sulla quarta posizione.