Serie A: Monkeys e Caplaz ancora sugli scudi nell'ottava giornata di campionato

Domenica 9 marzo è andata in scena l’ottavadeldiA di tchoukball, che vedevaimpegnati ad ospitare a Gallo le squadre Saronno Pollux, Saronno Castor e Solaro Shocks. Prima partita ditra Ferrarae Solaro Shocks, ipartono bene e riescono ad imporre il proprio gioco per il corso dell’intero match, fino al risultato finale di 64-50. Secondo impegno tra Ferrarae Saronno Castor, primi in classifica: a differenza dell’andata, iriescono a portare a casa una vittoria per 63-60. Terzo match trae Saronno Pollux: i ferraresi riescono a scendere in campo con freschezza e spregiudicatezza, grazie alla panchina lunga che permette a tutti di non affaticarsi, e il copione è simile a quello della prima partita disputata della, fino al risultato finale di 58-40.