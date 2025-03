Lapresse.it - Serie A, Fiorentina-Juventus si gioca regolarmente

Nessun rinvio causa maltempo per, gara diA che quindi si disputerà come da programma domenica 16 marzo, alle ore 18, allo stadio Artemio Franchi.si, la conferma della sindaca di FirenzeLo ha confermato la sindaca di Firenze, Sara Funaro, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione del maltempo che ha colpito il capoluogo della regione e gran parte della Toscana.Si abbassa l’allertaPer quanto riguarda Firenze l’allerta meteo dalle ore 14 di sabato fino a mezzanotte passa da rossa ad arancione per poi diventare gialla, motivo per cui non sussistono ragioni per rinviare la partita.