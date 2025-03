Inter-news.it - Serie A, Fiorentina-Juventus si gioca o no? Arriva la decisione finale

Dopo ore di incertezza e timori legati al maltempo che sta colpendo la Toscana e l’Emilia Romagna, èta laufficiale riguardosi giocherà regolarmente. Il match, in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Artemio Franchi, non subirà rinvii nonostante l’allerta meteo dei giorni scorsi. A confermare la notizia è stata la sindaca di Firenze, Sara Funaro , che in conferenza stampa ha chiarito la situazione: “Non ci sono motivi ostativi per non farlare. La gara si potrà svolgere in virtù del passaggio dell’allerta meteo, per la città di Firenze, dalle ore 14 di oggi fino alla mezzanotte, da rossa ad arancione, e da arancione a gialla dalla mezzanotte di oggi a quella di domani”. Dunque, con il graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, lo svolgimento dell’incontro non è più a rischio.