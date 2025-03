Torinotoday.it - Serie A femminile, Juventus Women-Fiorentina 0-2. Gol e highlights

Seconda sconfitta stagionale in campionato per la, che cade in casa contro lacon il punteggio di 0-2 nella terza gara della Poule Scudetto. Le viola colpiscono con una doppietta di Boquete e mettono in difficoltà le bianconere, che non riescono a trovare il gol.