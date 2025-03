Dailymilan.it - Serie A, corsa all’Europa: dalla Juventus al Milan, calendari a confronto

LaA sta entrando nel vivo anche per laquarta alnono ecco i.Il campionato italiano è ancora aperto su tutti i fronti,vincitrice dello scudetto alle squadre che scenderanno inB. La Gazzetta dello Sport, ha messo idella squadre inper un posto in Europa, dal quarto posto delladi Thiago Motta al nono posto deldi Sérgio Conceição.Laquarta nelle ultime dieci partite dovrà affrontare: Fiorentina (t), Genoa (c), Roma (t), Lecce (c), Parma (t), Monza (c), Bologna (t), Lazio (t), Udinese (c), Venezia (t). La Lazio: Bologna (t), Torino (c), Atalanta (t), Roma (c), Genoa (t), Parma (c), Empoli (t),(c), Inter (t), Lecce (c). Il Bologna: Lazio (c), Venezia (t), Napoli (c), Atalanta (t), Inter (c), Udinese (t),(c),(t), Fiorentina (t), Genoa (c).