Serie A colpo Verona | pari tra Monza e Parma

La 29° giornata diA prosegue senza alcun tipo di sosta ed entrerà nel vivo oggi 15 marzo. I primi due anticipi di questo sabato sono andati in scena alle ore 15:00 ed hanno riguardato squadre che stanno lottando per la salvezza. Si parte da Udine, dove ilha primeggiato per 1-0 contro i bianconeri. La gara è rimasta in bilico fino al 72?, quando Duda ha portato in avanti i gialloblu. I veneti balzano al 14° posto in classifica a quota 29 punti, ben lontani quindi dal terzultimo posto.Nell’altro match, invece, iled ilsi sono divisi la posta in palio con un pareggio per 1-1. Anche al Brianteo succede tutto nella ripresa. Izzo sblocca il risultato all’ora di gioco, sull’assist di D’Ambrosio. I ducali non mollano e trovano la rete delall’84’ con il subentrato Bonny, che regala un punto pesante a Christian Chivu.