Serie A 29ma giornata | Milan-Como 2-1

20.04 Ildà continuità alla vittoria di Lecce e batte 2-1 in rimonta il, salendo a 47 punti. Lariani fermi a 29. Musah si divora subito un gol. Ilsi assesta e Maignan salva su Paz prima di capitolare sul sinistro di Da Cunha (33').Il portiere rossonero evita il ko di Kempf. Ripresa.Brivido per i padroni di casa: Da Cunha va in gol ma il Var annulla per fuorigioco.Si scuote ilche trova il pareggio con Pulisic imbeccato da Reijnders (53').L'olandese pizzica la traversa poi firma il sorpasso su assit di Abraham (75').