Lapresse.it - Serbia, folla di persone arriva in centro a Belgrado per la grande manifestazione contro governo

Leggi su Lapresse.it

ilraduno di protestail presidente Aleksandar Vucic e il suo. Unaenorme si è riversata neldella capitale per l’evento, considerato il culmine di mesi di proteste anticorruzione quasi quotidiane, che hanno rappresentato la sfida piùal ferreollo di Vucic sul potere inda 13 anni. Ieri sera decine di migliaia dihanno accolto con entusiasmo gli studenti che hanno marciato o pedalato per giorni da varie parti dellaversoper partecipare alla. Fin dalle prime ore del mattino, lehanno iniziato a radunarsi in diverse zone della città, preparandosi a marciare verso il. Vucic che ha ripetutamente messo in guardia su presunti piani di disordini, minacciando arresti e severe condanne per eventuali incidenti.