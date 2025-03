Ilfattoquotidiano.it - Serbia, a Belgrado la grande manifestazione contro il governo: “In città c’è molta tensione”. Si temono scontri

Oggi asi terrà quella che molti già definiscono la piùnella storia moderna della. Sarà il culmine di quattro mesi di proteste incessanti, guidate da decine di migliaia di studenti a partire da novembre, dopo che il crollo di una tettoia in cemento alla stazione ferroviaria di Novi Sad ha causato la morte di 15 persone. La tragedia dello scorso autunno si è trasformata in un vasto caso politico. Gli studenti e molte altre categorie della società civile hanno infatti indicato nel presidente Aleksander Vucic e nei funzionari deli veri responsabili dell’accaduto, denunciando la corruzione e le negligenze sistemiche che secondo i manifestanti hanno portato all’incidente.Attraverso l’azione dei comitati studenteschi, la rabbia e il dolore per le vittime di Novi Sad si sono diffuse in tutto il Paese, prendendo nel corso delle settimane e dei mesi la forma di azioni dimostrative pacifiche, tra cui, per citare una delle più recenti, il picchetto organizzato dai giovani alla sede della radio e televisione di Stato serba per ottenere una copertura mediatica più obiettiva e meno censoria delle proteste.