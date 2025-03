Notizieaudaci.it - Selvaggia Roma in lacrime a Verissimo: il dolore per la perdita della sua prima figlia

Un racconto toccante, carico di emozione e. Ospite diha aperto il suo cuore, ripercorrendo il drammasua, Mia, avvenuta nel 2022. L’influencer, oggi 34enne, ha condiviso con Silvia Toffanin il difficile percorso che l’ha portata a vivere uno dei momenti più devastantisua vita.La gioiagravidanza e la scoperta del virusLa felicità di aspettare una bambina si è presto trasformata in un incubo quando, durante i controlli di routine,ha scoperto di aver contratto il citomegalovirus, un’infezione appartenente alla famiglia degli herpesvirus. “Per me si era manifestato come un’influenza, ma per il feto era mortale”, racconta. Nonostante il rischio elevato, ha scelto di proseguire con la gravidanza, sperando che la piccola non fosse stata contagiata.