Selvaggia Lucarelli Dove Vive | Ecco La Casa Di Lusso!

Ladiè un’esplosione di colori, cultura e stile. Un mix perfetto tra design moderno e richiami esotici, con dettagli che raccontano la sua passione per i viaggi. Scopri com’è arredata!Un’esplosione di colori: ladiè un viaggio tra stili e cultureha trasformato la suamilanese in una vera e propria espressione della sua personalità vivace e del suo amore per i viaggi. L’abitazione, situata nella zona di Portello, è condivisa con il compagno Lorenzo Biagiarelli e il figlio Leon. Attraverso gli scatti che la giornalista e opinionista pubblica sui social, è possibile cogliere i dettagli di un ambiente che mescola sapientemente design, comfort e richiami culturali provenienti da ogni parte del mondo.La cucina: eleganza essenziale e un tocco di verdeGli interni dell’appartamento rivelano un’armonia tra colori neutri e tonalità più audaci.