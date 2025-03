Sport.quotidiano.net - Sella Cento, ad Avellino si può fare: "Partita difficile, ma alla portata"

Chi per la Coppa Italia (ieri al Paladozza è cominciata la F4 di Serie A2) e chi per il campionato: a, di scena questa sera ad(pa due ore 20.30, arbitri Wassermann, Boscolo Nale e Bonotto), tocca la seconda, per provare a riprendere il cammino verso la salvezza. Dopo il ko con l’Urania, il terzo casalingo in fila, latorna a viaggiare verso sud, con ancora in mente lo scalpo preso con forza due settimane fa a Brindisi (quarta trasferta vinta nelle ultime cinque). Per il bis esterno al Pala Del Mauro, servirà una gara simile, a maggior ragione oggi che, dopo tanto tempo, Di Paolantonio riavrà a disposizione quasi tutti gli effettivi (assente solo Tamani, recuperato Delfino dopo l’influenza di inizio settimana). "Con il massimo rispetto verso ogni singolo avversario che andremo ad incontrare da oggifine del campionato, noi andremo sempre in campo per vincere, guardando prima a noi stessi per provare asempre il meglio".